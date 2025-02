OSPEDALE Iss, aspettativa Landolfo. Il Segretario Mularoni: "Dispiaciuti ma è una sua scelta personale" La responsabile delle politiche sanitarie sammarinesi ricorda i nuovi bandi per alcune figure vacanti

Iss, aspettativa Landolfo. Il Segretario Mularoni: "Dispiaciuti ma è una sua scelta personale".

"Siamo dispiaciuti della richiesta di aspettativa di Giovanni Landolfo - commenta il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni - un medico molto amato e apprezzato dalla cittadinanza dopo 18 anni di servizio all'Iss, il quale però - aggiunge il Segretario - ritiene legittimamente di voler fare esperienze diverse. La sua è una scelta personale e come tale va rispettata. Intanto - conclude Mariella Mularoni - l'Ospedale ha emesso nuovi bandi per alcune figure vacanti, nell'ottica di garantire un sempre maggior efficientamento dei servizi sanitari".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: