Istanza d'Arengo in Tribunale: Uds segnala agli organismi di Strasburgo.

Unione Donne sammarinesi ha segnalato alle massime istituzioni del Consiglio d’Europa, incluso il GREVIO, il contenuto dell’ordine del giorno approvato il 2 dicembre scorso in Consiglio in cui l'Istanza d’Arengo presentata da Uds è stata inviata al Tribunale al fine di chiedere un’indagine giudiziaria per possibile reato nei confronti del cittadino o cittadini colpevoli di aver fornito dati “falsi” allo stesso GREVIO.

In Aula infatti si è infiammato il dibattito sulla veridicità dei dati presentati nell'Istanza sulla violenza di genere a San Marino, estrapolati dal rapporto dell'organismo indipendente del Consiglio d’Europa pubblicato nel settembre 2021. Uds, in una nota stampa, sottolinea che anziché rinviare la discussione sull’Istanza in attesa di una verifica sui dati ritenuti “falsi”, l’Aula ha proceduto alla bocciatura e ad una “caccia al cittadino". Da qui la decisione di ricorrere a Strasburgo, per rafforzare la tutela dei diritti di tutti i cittadini e per salvaguardare l’istituto dell’Istanza d’Arengo, strumento intoccabile di democrazia diretta che – scrivono - “non possiamo accettare venga snaturato e utilizzato contro i cittadini stessi”.

Sulla stessa linea la Csdl che durante l'appuntamento di "Csdl Informa" con Simona Zonzini ha toccato il tema. Aver approvato un ordine del giorno finalizzato a trasmettere l’Istanza d’Arengo al Tribunale - dicono - significa usare metodi che con la democrazia non hanno niente a che fare. L’istanza d’Arengo è quello strumento che permette ai cittadini due volte all’anno di sottoporre al Consiglio Grande e Generale delle problematiche o delle proposte che vanno poi a riversarsi sulla collettività. È uno strumento di democrazia diretta che in questo episodio è stato calpestato e svilito.

