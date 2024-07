CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Istanze, assestamento e decreti: sessione di nove giorni, frazionata in due parti In agenda anche il pdl presentato da Rete per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

La campagna elettorale, le elezioni, la formazione e l'insediamento del nuovo Governo hanno fermato inevitabilmente, per circa quattro mesi, l'attività del Consiglio e c'è da smaltire dell'arretrato. Nei primi cinque giorni della prossima sessione, dal 29 luglio al 2 agosto, previsto quindi l'esame di tutte 22 le istanze d'Arengo giacenti, la nomina dell'organismo di sorveglianza per la cartolarizzazione, la prima lettura della variazione di bilancio ed anche quella del progetto di legge presentato da Rete per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Le sedute convocate dal 26 al 29 agosto saranno invece focalizzate sui decreti: ben 70 quelli iscritti all'ordine del giorno.

In mattinata, in un clima definito disteso e collaborativo, c'è stata anche la seconda riunione di natura prettamente tecnica del nuovo Congresso di Stato, dopo quella di ieri per adempimenti collegati all'assestamento di Bilancio. Sul tavolo del Governo oggi, le valutazioni e le questioni burocratiche per la definizione degli staff dei dieci Segretari di Stato. Il Segretario agli Esteri Luca Beccari ha inoltre sottoposto ai colleghi l'esame della delibera sulla partecipazione di San Marino al Meeting per l'Amicizia.

Il Segretario di Stato all'Industria con delega allo Sport Rossano Fabbri è intanto in partenza per le Olimpiadi di Parigi per la partecipazione, insieme alla Reggenza e al Segretario di Stato agli Esteri Beccari, alla cerimonia inaugurale dei giochi, di venerdì prossimo. Già domani, intanto, interverrà ad una riunione di rango interministeriale e dopodomani ha in agenda un incontro con il Ministro dello Sport italiano Andrea Abodi.

