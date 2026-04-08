LE RICHIESTE Istanze d'Arengo, focus sui giovani: dal divieto di smartphone al diario cartaceo, ecco cosa si chiede Una proposta inoltre vuole introdurre il consenso informato per l'educazione sessuale dalle medie

Ampio spazio per i temi della scuola e dei giovani anche questo semestre, in occasione della presentazione delle Istanze d’Arengo. Delle cinquantasei richieste dei cittadini esposte domenica ai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, diverse sono state quelle legate all’istruzione o alla formazione.

Una di queste riapre il dibattito sull’educazione sessuale e affettiva. Mira a escludere totalmente la trattazione delle materie nelle scuole dell’infanzia ed elementari e, dalle medie, sottoporla al consenso informato dei genitori. Una norma che ricalca quella presentata in Italia dal ministro dell’Istruzione Valditara, attualmente all’esame del Parlamento. Chiede inoltre che i testi delle biblioteche scolastiche vengano sottoposti all’approvazione anche dei rappresentanti dei genitori, qualora trattino i temi in oggetto. “Non si tratta di censura”, spiegano i proponenti, “ma crediamo che i genitori debbano essere coinvolti”.

Un’altra istanza riguarda in particolare gli alunni delle scuole medie inferiori, e la richiesta è quella di ripristinare il diario e il libretto cartaceo per compiti, comunicazioni e voti. Se approvata, spiega la proponente Cristina Guidi, sarebbero vari i benefici: si ridurrebbe lo stato d’ansia dei ragazzi, costretti a monitorare costantemente i supporti digitali per vedere se sono stati assegnati nuovi compiti; si responsabilizzerebbero poi gli studenti, sia nel segnare personalmente a scuola i lavori assegnati dai professori, sia nel comunicare alle famiglie i voti, buoni o brutti che siano. Inoltre, eliminare il registro elettronico toglierebbe la necessità che gli alunni possiedano dispositivi digitali personali, in un’età in cui non hanno ancora le competenze critiche necessarie per un loro uso consapevole.

Fa poi un passo ulteriore l’istanza, firmata da 330 cittadini, con cui si chiede un totale divieto di utilizzo dello smartphone per chi ha meno di 14 anni. Redatta anche con l’aiuto di medici, elenca i rischi per la salute fisica e mentale derivanti dall’uso del cellulare per i giovanissimi: riduzione delle abilità sociali, sedentarietà, dipendenza tecnologica, ma anche cyberbullismo o esposizione a contenuti inappropriati. “L’obiettivo è tutelare i nostri figli minori”, dice la prima firmataria Rosa Gobbi, madre di una bambina di 11 anni. E aggiunge: “Indipendentemente da come andrà, un obiettivo è stato già raggiunto: sensibilizzare la collettività in merito agli effetti sui bambini di uno strumento che può essere tanto utile quanto pericoloso”.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: