GIOVANI DEL PDCS Istanze d'Arengo Gdc: "Monito alla maggioranza su imprenditoria giovanile e crisi idrica" Aumento degli iscritti in corrispondenza del 18esimo Congresso

Delle tre istanze d'arengo presentate dai Gdc, due riguardano temi da tempo all'attenzione della politica, ma senza risultati concreti: la tutela delle risorse idriche e il sostegno all'imprenditoria giovanile. “Un monito – dichiara il Presidente Marco Mularoni – nei confronti della maggioranza, del Governo e di tutta la classe politica, su due temi che per noi sono molto importanti. La tutela delle risorse idriche fa parte dell'Agenda 2030 e inoltre la grave situazione che il nord Italia sta vivendo con la siccità, dimostra quanto sia importante prima. Abbiamo presentato anche un'istanza sull'imprenditoria giovanile perché dopo aver partecipato alla stesura del pdl, che è andato in prima lettura, ad oggi, a distanza di tempo, non è ancora stato portato nella commissione di riferimento”. Una terza istanza targata Gdc chiede l'intitolazione di una camera operatoria al compianto dottor Oliviero Soragni. Espresso inoltre sostegno all'istanza per intitolare Piazzale Lo Stradone al professor Federico Bigi. Un mese di marzo, quello appena trascorso, molto impegnativo per i giovani democristiani sammarinesi che in corrispondenza del Congresso, con l'elezione a Presidente di Marco Mularoni, hanno visto aumentare gli iscritti. Sul fronte internazionale Sara Marinelli ed Emanuele Cangini hanno partecipato in Albania alla Winter University degli studenti democratici europei dove hanno ottenuto l'approvazione all'unanimità di una mozione su cibersecurity e sicurezza dei dati. In edicola, ma anche sul sito dei Gdc, l'ultimo numero del periodico “Azione” con focus sull'accordo di associazione all'Ue e l'inserto “L'umano – voci libere per l'epoca nuova”.

