CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Istanze d'Arengo: in esame anche quella 'dei 5 giorni dopo' per la contraccezione d'emergenza

Ratificati, in seduta serale quattro dei diciannove decreti in esame. Avviato il dibattito anche sul n°38 inerente il coordinamento delle norme in applicazione della recente riforma sull'occupazione, ma oggi i lavori riprendono dalle istanze d'arengo. Sette quelle in esame. La prima vorrebbe riservare la possibilità di candidarsi alle elezioni politiche ai possessori della sola cittadinanza sammarinese, escludendo quindi coloro che hanno doppia cittadinanza. Atteso un partecipato dibattito sull'istanza presentata dall'Associazione “Uno di noi” affinché sia introdotto il preventivo consenso informato dei genitori degli alunni e studenti che partecipano ad attività curriculari ed extra-curriculari previste dai vari istituti scolastici. Altra istanza su cui è prevedibile un vivace dibattito, quella che chiede di rendere disponibile nelle farmacie sammarinesi la cosiddetta pillola dei 5 giorni dopo (EllaOne), per la contraccezione di emergenza. Dopo il pareggio di tredici favorevoli e tredici contrari, della precedente seduta, tornerà in votazione – così come prevede il regolamento – anche l'Istanza per includere, nella legislazione sammarinese, tutte le forme di violenza sulle donne delineate nella Convenzione di Istanbul.

