Istanze d'Arengo: respinta la deducibilità delle spese veterinarie

Il Consiglio Grande e Generale ha ripreso i lavori in mattinata con l'esame delle ultime sei istanze d'arengo del semestre in scadenza. Approvata quella per rendere più visibile sul maggiore applicativo online il servizio di trasporto via autobus, Rimini – Città di San Marino. Respinta invece, 13 a 7, l'Istanza per la deducibilità delle spese veterinarie per gli animali di affezione. Il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ha dichiarato che tutte le eventuali deducibilità verranno valutate e rimodulate nella riforma dell'Igr 'imprescindibile entro l'anno'. Approvata, con 28 sì e un voto contrario, l'Istanza per l’istituzione di un’equipe psicopedagogica scolastica che supporti e affianchi studenti, docenti e famiglie. Respinta, con 15 no e 12 favorevoli, l'Istanza d'Arengo per la modifica della normativa vigente affinché venga assicurata la parità di genere e la adeguata promozione della natalità in Repubblica. Sul tema il Segretario di Stato Stefano Canti ha preannunciato una ampia relazione che verrà presentata la prossima settimana in commissione. Approvata all'unanimità l'Istanza per l’installazione di una targa in ricordo della sepoltura di Domenico Maria Belzoppi, da posizionare sul muro della parete di ingresso della Cappella S. Maria dei Servi. Respinta all'unanimità dall'aula, con 26 voti contrari, l'istanza per il conferimento della cittadinanza onoraria alla professoressa Maria Giovanna Fadiga, consorte dell' ex ambasciatore d'Italia a San Marino Sergio Mercuri. Il Segretario agli Esteri Luca Beccari ha rimarcato l'apporto positivo offerto dalla professoressa Fadiga, ricordando tuttavia che la cittadinanza onoraria è stata concessa in passato solo in rarissimi casi - Abramo Lincoln, Giuseppe Garibaldi, Liliana Segre - e che è opportuno un aggiornamento legislativo in materia. La seduta odierna è l'ultima del semestre e in tale occasione i Capitani Reggenti 'uscenti' Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi si congederanno dall'aula con un discorso di commiato.