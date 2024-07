Istanze, dibattito sui rifiuti: passa la proposta per i bidoni della differenziata, ma "necessario approfondire"

I lavori del Consiglio Grande e Generale

Sono i cittadini, tramite le loro richieste, i protagonisti della lunga sessione di luglio del Consiglio. In Aula prosegue l'esame delle istanze d'Arengo, con il confronto che si anima sui rifiuti. Passa, con 25 voti a favore e 10 contrari, l'istanza per installare in tutti i Castelli raccoglitori per fare la differenziata e ricevere un riconoscimento. Il segretario di Stato al Lavoro con delega ai rapporti con Aass, Alessandro Bevitori, parla di diversi strumenti utilizzabili, compresa la Smac, ma invita ad approfondire la questione tramite uno studio.

Dall'opposizione, Rete esorta allora a scegliere quale strategia seguire. “E' giunto il momento di fare qualcosa”, aggiunge Rf. Un invito al modello unico in tutto il territorio, con un 'premio' in bolletta, arriva dallo stesso Governo: a farlo è il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati. Il dibattito sul tema è sempre stato vivo, con approcci diversi alla gestione dei rifiuti da una legislatura all'altra. Da Libera un ordine del giorno, anch'esso approvato, per dare mandato alla Commissione competente di trovare una soluzione omogenea. Per la Dc è il “modo giusto per affrontare un tema importante”. Dalle opposizioni non sono però mancate critiche, sul piano politico, per la scelta di un odg, visto che c'era già l'istanza. Respinta invece la richiesta di equità per la tariffazione del gas: il caso pratico riportato è quello di un condominio con caldaia unica che, quindi, raggiunge più facilmente gli scaglioni costosi.



“Sì” all'unanimità all'istanza per estendere anche ai dipendenti non sammarinesi una serie di misure per favorire l'inserimento lavorativo, specie per i settori in cui è difficile trovare personale. Il Governo, con il segretario al Lavoro, non ha espresso contrarietà alla proposta. Dall'opposizione l'ex segretario all'Industria, Fabio Righi, capogruppo di Domani Motus Liberi, torna a pungolare l'esecutivo sullo sviluppo economico, invitando a una riflessione “lungimirante” per la crescita e ad "eliminare i vincoli" alle assunzioni per supportare le aziende "sane". Passa l'istanza per concedere gli incentivi occupazionali anche ai parenti di un imprenditore, se dipendenti dell'azienda. Per Bevitori “non devono esserci penalizzazioni” tra lavoratori.

Capitolo scuola: bocciata l'istanza per lo spagnolo alle medie e alle superiori. Dal segretario all'Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini, espressa la necessità di riorganizzare prima le attività e i piani di studio. Dal segretario, però, l'impegno ad avviare velocemente una revisione dell'intera offerta formativa e a considerare lo spagnolo tra le lingue potenziali. L'Aula respinge anche la proposta di corsi obbligatori di primo soccorso per tutte le quinte elementari.

Valorizzazione della storia e della cultura: ok del Consiglio alla richiesta di restituzione a San Marino del Titanocetus Sammarinensis e per la valorizzazione del sito archeologico della "Tanaccia". Non passa, invece, la richiesta di musei gratuiti per cittadini, residenti e studenti dell'Ateneo sammarinese: il segretario all'Istruzione propone però di valutare una giornata settimanale o periodi di gratuità.

Interesse di diversi consiglieri per l'istanza a tutela dell'archivio di San Marino Rtv, digitalizzando i nastri magnetici deperibili. L'emittente, come spiegato in Aula, ha già iniziato la conversione in digitale per non perdere per sempre il patrimonio storico, ma il servizio richiede costi altissimi. Si è quindi arrivati alla bocciatura della proposta, tra gli altri motivi per la difficoltà di obbligare un'azienda a farsi carico di spese così elevate. In parallelo, però, approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a verificare, insieme al nuovo CdA di Rtv, le condizioni per digitalizzare, anche tramite confronto con la Rai, esternalizzando il servizio oppure dotandosi degli strumenti per farlo in autonomia.