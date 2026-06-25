COMMISSIONE FINANZE Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri Segretario Bevitori su raccolta rifiuti: "Estenderemo il porta a porta in tutto il territorio. Stiamo individuando isole ecologiche nei castelli. Siamo indietro ma stiamo recuperando il gap".

“Credo di dover chiedere scusa alla cittadinanza”. Lo ha detto il Segretario di Stato all’Industria Rossano Fabbri durante la Commissione Finanze, chiamata a esaminare i riferimenti del Governo sul recepimento di 24 istanze d’Arengo approvate. Un passaggio istituzionale che, per legge, dovrebbe avvenire entro sei mesi dall'approvazione, ma che in tanti casi arriva con anni di ritardo: alcune delle istanze in esame risalgono addirittura al 2015. Un dato che lo stesso Fabbri ha definito motivo di “grande imbarazzo”. Il Segretario di Stato all'Industria ha inoltre lamentato il fatto che alcune istanze assegnategli non rientrano nelle sue deleghe, mentre altre risultano ormai superate dal tempo trascorso. Una situazione che, ha sottolineato, svilisce il significato di uno degli strumenti più tipici della democrazia diretta sammarinese. Di qui l’invito ad avviare una riflessione per una riforma complessiva della normativa in materia. Un’analisi condivisa dal Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori che ha posto l’accento anche sul disagio dei cittadini proponenti: “I primi a doversi arrabbiare sono gli istanti – ha affermato – alcuni dei quali ricevono risposte dopo oltre 10 anni”.

In merito alle due istanze più recenti, legate al cosiddetto “caso pedofilo”, approvate nell’ultimo semestre, Bevitori ha riferito che entrambe sono in fase di attuazione. Le petizioni chiedevano un rafforzamento dei controlli sui lavoratori impiegati in attività a contatto con minori. Riferendo su due istanze del 2019 inerenti la raccolta rifiuti nel Centro Storico di San Marino Città Bevitori ha affermato che il 'porta a porta' verrà progressivamente esteso a tutto il territorio nazionale e contestualmente l'Azienda dei Servizi sta identificando aree nei castelli per installare isole ecologiche, preferibilmente interrate. “Siamo indietro – ha osservato Bevitori – ma stiamo recuperando il gap”. Per lo smaltimento delle istanze approvate arretrate diversi commissari hanno ringraziato l'impulso dato dalla Reggenza. Analoga procedura verrà estesa anche alle altre commissioni permanenti.

In comma comunicazioni, sollecitazioni soprattutto dalle opposizioni, al Segretario Bevitori, sui principali dossier d'attualità. Su Smuvi, il servizio di mobilità a chiamata, in fase sperimentale fino a settembre, ha riconosciuto anche qualche criticità, ma – ha detto – è “una scommessa vinta”. Da marzo, oltre 15mila passeggeri, sui 4 mezzi operativi, ai quali se ne aggiungeranno altri due. Tratta più gettonata, finora, la Montegiardino-Città.

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