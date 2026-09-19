Istanze LGBT+ in Consiglio, passi avanti ma anche amarezza. I commenti 2 giorni dopo

Intervista a Alice Casadei Menghi - Segretaria Associazione 121

L'Associazione 121 per i diritti LGBTQIA+, promotrice delle 3 istanze discusse in Consiglio, delle quali 2 approvate e una respinta, è stata presente per tutta la durata della seduta di 2 giorni fa. Riconosce i passi avanti nel dialogo con le istituzioni pur chiedendo maggiore tutela per le famiglie omogenitoriali.

"Innanzitutto abbiamo messo a norma quello che era un grosso voto legislativo per le persone che intraprendono un percorso di riaffermazione di genere, che fino ad oggi potevano medicamente completare il percorso, ma non dal punto di vista legale, della ratifica anagrafica del documento, che è un passaggio molto importante per quella che è tutta l'identità della persona. Quindi da questo punto di vista siamo estremamente contenti. È un grande passo in avanti rispetto anche a quelli che sono i paesi dell'Unione Europea che ci circondano, che sono andati avanti negli anni sulla tematica.

Non parlerei di delusione nel senso stretto della parola. Comunque abbiamo visto che si è aperto un dialogo, c'è la possibilità di dialogare con il governo e con le forze di maggioranza e di opposizione per quello che è tutto il tema della tutela dei minori. Ci sono già delle famiglie, sono tante, che essendo famiglie omogenitoriali hanno dei bambini, bambini presenti sul territorio, cittadini, che in quanto cittadini vanno tutelati al massimo delle possibilità del nostro Stato. Ci auguriamo che comunque questa apertura possa portare a degli ottimi risultati, in particolare nella tutela del minore, ma soprattutto all'interno di quella che è la tutela della famiglia che si crea attorno al minore e ci auguriamo che il percorso vada a buon fine." Le parole della Segretaria di Associazione 121, Alice Casadei Menghi.

"Dal punto di vista del minore mancano alcune tutele, innanzitutto non c'è riconoscimento di entrambi i genitori della coppia omogenitoriale in quanto genitori del minore, quindi solo la madre partoriente o il padre biologico vengono riconosciuti come tale e il padre o la madre intenzionale ancora non vengono riconosciuti dal punto di vista legale come tutori del minore, quindi ci auguriamo che sotto questo punto di vista si possa andare avanti, fare dei passi in avanti per andare a ricreare quella che fondamentalmente è tutta la famiglia, perché due persone crescono un bambino, due persone sono responsabili del bambino, indipendentemente che queste siano uomo e donna, donna e donna o uomo e uomo o persone che si riconoscono in maniera differente da quello che è il canone binario di uomo e donna", continua la Segretaria di 121.

Il Segretario Belluzzi annuncia l’avvio di una nuova fase di lavoro per definire norme sulla transizione di genere e sulla registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali. Al centro, sottolinea, dovrà esserci il diritto di tutti i bambini al riconoscimento di entrambi i genitori e, più in generale, la tutela dei diritti, delle responsabilità e dell’interesse dei minori.

Per RETE si tratta di una “vittoria a metà che non può essere considerata un punto di arrivo”, poiché la terza istanza, relativa al riconoscimento di entrambi i genitori nelle famiglie omogenitoriali, è stata respinta. Il partito critica inoltre l’astensione del PSD e il rinvio a un ordine del giorno previsto per febbraio 2027, “un approccio che spesso rappresenta un modo elegante per rimandare e trasformare le richieste dei cittadini in un percorso a ostacoli”, conclude RETE.

Il PSD esprime soddisfazione per l’approvazione di due delle tre istanze presentate da 121, sulla rettifica anagrafica di genere e la registrazione degli atti di nascita e di adozione, formati all’estero. “San Marino dovrà ora dotarsi di una disciplina chiara, capace di garantire identità, regole e tutele alle persone coinvolte” sottolinea il partito, che giudica positivamente anche l’ordine del giorno: che “prova a non nascondere differenze politiche e a non trasformarle in un alibi per fermarsi” secondo il PSD.

Intervista a Alice Casadei Menghi - Segretaria Associazione 121