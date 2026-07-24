Istanze: respinta quella per il consenso informato dei genitori su educazione sessuale e affettiva

Ultima giornata di lavori per la sessione di luglio del Consiglio Grande e Generale. Al centro della seduta l'esame delle Istanze d'Arengo. In apertura approvata all'unanimità quella per il ripristino e la riqualificazione del campo sportivo in Via Sottomontana nel Castello di Borgo Maggiore. Sui temi afferenti il territorio approvate, ieri, all'unanimità, altre quattro istanze. Il Consiglio, in mattinata, sta esaminando un 'pacchetto' di istanze di competenza della Segreteria all'Istruzione. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha osservato che, per ragioni di tempi tecnici, è impossibile recepire quella per il ripristino del diario scolastico, del libretto delle comunicazioni/votazioni e l’eliminazione del badge elettronico per gli studenti della scuola media inferiore. Ha tuttavia lasciato libertà di voto all'aula affermando che condivide i presupposti dell'Istanza e quindi verrà tenuta in considerazione nell'ambito delle novità che interverranno dall'anno scolastico 2027-2028. In aula si è sviluppato un ampio dibattito sui fenomeni della iperconnessione e dell'ansia da notifica e l'istanza è stata infine approvata a larga maggioranza.

Respinta l’istanza per intitolare la hall del Teatro Titano al Principe Antonio Focas de Curtis di Bisanzio, universalmente noto come Totò. Il celebre attore napoletano vanta un legame significativo con la Repubblica: fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata e, nel 1962, donò a San Marino un pianoforte di pregio, conservato all’interno del Teatro. Nel corso del dibattito, diversi consiglieri si sono detti favorevoli a una soluzione alternativa: l’apposizione di una targa dedicata a Totò in prossimità dello strumento, escludendo però l’intitolazione della hall. Numerosi i richiami all’ordine da parte della Reggenza in aula, che ha anche evocato la possibile sospensione della seduta a causa del continuo brusio dei consiglieri durante gli interventi.

Respinta a maggioranza l'istanza per il riconoscimento del circo contemporaneo quale attività di rilevante valore culturale, educativo e sociale e per la sua inclusione all’interno del sistema degli Istituti Culturali Pubblici. Fallito il tentativo di un odg condiviso, per coglierne alcune aspetti. Partecipato dibattito sull'istanza per l’introduzione del consenso informato preventivo della famiglia per lo svolgimento a scuola di attività afferenti all’educazione sessuale e affettiva. In aula si è sviluppato un vivace dibattito, oltre le logiche di maggioranza e opposizione. Contrari all'approvazione Libera, Psd, Rete, l'indipendente Giovanna Cecchetti ed Enrico Carattoni di Rf. Parere contrario anche del Segretario di Stato Lonfernini. Favorevoli invece consiglieri del Pdcs, alcuni di Rf e Dml. Per l'indipendente Michela Pelliccioni, l'istanza merita un approfondimento, vista la delicatezza e la complessità dell'argomento. Alla prova del voto, l'istanza è stata respinta con 19 voti contrari. Uno in più dei 18 favorevoli. Tre le astensioni. Poco prima della votazione sull’Istanza d’Arengo per l’istituzione del Liceo delle Scienze umane, sulla quale il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini aveva appena espresso parere favorevole, ritenendola di fatto già accolta, la Reggenza ha disposto la verifica delle presenze in aula. L’esito ha evidenziato la mancanza del numero legale: soltanto 24 i consiglieri presenti. La Reggenza ha preso atto della situazione con evidente amarezza, chiudendo alle 14:40 la sessione di luglio che in realtà era convocata fino alle 15.







