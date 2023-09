Istanze, respinta quella presentata dagli ex correntisti Cis

Esaurita la tormentata pratica dell'Assestamento di Bilancio il Consiglio ha preso in esame le ultime Istanze d'Arengo prima della fine del semestre. Respinta (27 no, 16 sì, 1 astenuto) quella che chiedeva di destinare agli ex correntisti Cis, possessori di obbligazioni a 10-15 o 20 anni, la destinazione dei crediti già recuperati o che verranno recuperati. Il Segretario di Stato Ugolini ha spiegato che serve un regolamento per l'equa distribuzione dei crediti recuperati e ad oggi non è individuabile un percorso certo, anche se c'è la volontà di andare incontro alle richieste degli ex correntisti.