Istanze, via libera a pensionati al lavoro e riforma affidi. Respinte le richieste su abusivismo e part-time imprenditoriale

Nel pomeriggio consiliare spazio alle nomine istituzionali e alle Istanze d’Arengo, con un dibattito che ha messo al centro strumenti per l’imprenditorialità e contrasto all’abusivismo. Ad aprire i lavori sono state le nomine previste ai commi 6, 7 e 8, tutte approvate con ampie maggioranze. Francesco Armando Schurr, indicato dal Pdcs, si conferma nella Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari con 41 voti favorevoli. Via libera unanime anche ai quattro membri del Consiglio Giudiziario – gli avvocati Silvia Rossi, Romina Parenti e Alessandro Stolfi per la maggioranza, Orietta Berardi per l’opposizione – e alla nomina della professoressa Maria Pia Iadicicco quale membro supplente del Collegio Garante. La professoressa è ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Il confronto politico si accende sul comma 16 con le Istanze d’Arengo. La prima, relativa all’estensione dei benefici fiscali e all’eliminazione del limite temporale per il part-time imprenditoriale, viene respinta con 24 voti contrari e 11 favorevoli ma apre comunque la riflessione. Il Segretario di Stato all'Industria Rossano Fabbri riconosce il valore dello strumento, ricordando come “la ratio originaria della norma era quella di agevolare l’avvio di un’attività di impresa intrinsicamente rischiosa”, consentendo al lavoratore di mantenere temporaneamente un impiego dipendente. Oggi però – sottolinea – il contesto è cambiato: “il part-time imprenditoriale può rappresentare non solo una formula sperimentale, ma un vero e proprio strumento di attivazione e sviluppo”. Da qui la disponibilità ad aprire un confronto: “l’orientamento è quello di avviare una riflessione normativa con le categorie economiche e gli organismi competenti”. Nessuna apertura immediata però all’accoglimento dell’istanza: eventuali modifiche dovranno essere affrontate “in modo organico”, evitando “distorsioni concorrenziali rispetto alle imprese ordinarie”.

Più acceso il dibattito sulla seconda istanza, che chiedeva misure più incisive contro le attività abusive, soprattutto in ambito domestico. Anche in questo caso l’Aula respinge con 33 voti contrari e 3 favorevoli, ma il tema divide. Il Segretario Fabbri difende l’impianto attuale: “Non si ravvisa allo stato la necessità di ulteriori modifiche legislative”, indicando come priorità il rafforzamento dei controlli e dell’organico. E avverte: “Non dobbiamo cambiare le norme, ma dobbiamo agire affinché le norme vengano messe in esecuzione”. Sulla stessa linea Fabio Righi (D-ML), che sottolinea come “il problema non è nelle norme. Il problema sta nell’implementare quello che le norme prevedono”, insistendo sulla necessità di controlli più efficaci e coordinati. Di segno opposto Giovanni Maria Zonzini (Rete), che motiva il voto favorevole: “l’Istanza solleva un problema reale”, quello della concorrenza sleale, ricordando che chi lavora abusivamente “riesce a fare prezzi più bassi rispetto a chi deve sostenere le spese necessarie alla propria regolarizzazione”. Da qui l’invito a intervenire: “È assolutamente possibile bilanciare questi due diritti con una normativa apposita e stringente”.

Sulla stessa materia arriva poi l’Istanza d’Arengo n.29, che chiedeva una modifica normativa del part-time imprenditoriale breve, con ampliamento del tetto massimo di ore e una limitazione dell’accesso allo stesso. Anche in questo caso l’orientamento del Governo è negativo e l’istanza viene respinta con 31 voti contrari e 8 favorevoli. Il Segretario Fabbri conferma però l’interesse dell’esecutivo a valorizzare l’istituto, definendolo “uno strumento utile e valido a favorire l’avvio di nuova attività economica”, e rilancia la necessità di una verifica complessiva a dieci anni dalla sua introduzione. In particolare, lega il ragionamento anche al comparto artistico tradizionale, definito “non importante ma fondamentale”, perché “dentro a questo settore c’è veramente uno spicchio importante della nostra sammarinesità”. Da qui l’annuncio di un lavoro politico per salvaguardare il settore e accompagnarne anche il ricambio generazionale. Ma, avverte, toccare durata e monte ore dell’istituto significa “aprire un tavolo completo di concertazione”, confronto ritenuto “davvero imprescindibile” con associazioni di categoria e organismi competenti.

Dai banchi di Repubblica Futura, Matteo Casali esprime invece un orientamento favorevole, spiegando che “ogni occasione di emersione di un determinato tipo di lavoro” merita attenzione, sia per allargare la base imponibile, sia per offrire ai lavoratori “possibilità di realizzazione personale”. Per Casali, infatti, il part-time imprenditoriale “sia qualche cosa da favorire”, anche in riferimento a nuove attività digitali e professioni emerse in rete. L’unica perplessità riguarda la richiesta di limitare l’accesso per le persone in cerca di lavoro: “non vedo il perché questa limitazione”, osserva, sostenendo che proprio per chi cerca occupazione lo strumento potrebbe trasformarsi in un’opportunità di stabilizzazione.

Diverso l’esito per l’Istanza d’Arengo n.27, approvata con 36 voti favorevoli, che chiede di consentire anche ai pensionati di anzianità di svolgere lavoro occasionale. Il Segretario di Stato Stefano Canti ricostruisce il quadro normativo, ricordando che le attuali regole sono state pensate per evitare squilibri: consentire il lavoro prima dell’età di vecchiaia “potrebbe creare meccanismi distorsivi a danno dell’equilibrio previdenziale”. Pur senza esprimere un orientamento vincolante, lascia quindi “libertà di voto” all’Aula. Ampio il fronte favorevole. Fabio Righi (D-ML) parla di una direzione da sostenere: “Non dobbiamo avere un mercato che prevede restrizioni per chi ha voglia di lavorare”, ma creare “sempre più opportunità”. E aggiunge: “Chi ha voglia di rimboccarsi le maniche deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare”.

Sulla stessa linea Maddalena Muccioli (Pdcs), secondo cui i pensionati di anzianità “hanno contribuito lungo una lunga carriera” e quindi “non vedo perché debba essere esclusa questa possibilità”. Per Guerrino Zanotti (Libera) si tratta anche di colmare un divario normativo: “Andare a colmare il gap fra chi ha maturato la pensione di anzianità” e chi invece può già lavorare. Favorevole anche Enrico Carattoni (Rf), che sottolinea come il lavoro dei pensionati possa contribuire al sistema: “Continuare ad alimentare quel fondo può essere un elemento positivo”. Nel dibattito emerge anche il tema del passaggio generazionale e delle competenze. Michela Pelliccioni (indipendente) evidenzia che la misura può favorire “il passaggio di competenze”, mentre Gemma Cesarini (Libera) richiama le difficoltà in settori come l’artigianato e la necessità di strumenti più flessibili.

Accolta anche l’Istanza d’Arengo n.28 con 31 voti favorevoli, che chiede un aggiornamento organico della normativa sull’affidamento dei minori, sia interno sia per i minori stranieri non accompagnati. Il Segretario di Stato Stefano Canti evidenzia come l’intervento sia coerente con gli standard internazionali e finalizzato a rafforzare la tutela dei minori, sottolineando che “la revisione e l’aggiornamento della normativa appare quantomai opportuna”. Dai banchi consiliari arriva un sostegno trasversale. Sara Conti (Rf) richiama il ruolo dell’associazionismo: “Abbiamo bisogno di queste associazioni e del loro lavoro”, riconoscendo il contributo delle famiglie affidatarie nell’evoluzione del sistema. Francesco Civerchia (Pdcs) sottolinea la necessità di aggiornare la normativa per sostenere le famiglie, evidenziando anche le criticità attuali: la disciplina sui minori stranieri non accompagnati “purtroppo non ha funzionato” e va quindi migliorata, anche per rendere più efficaci gli strumenti di accoglienza.

I lavori sono proseguiti con la seconda parte del Comma Comunicazioni interrotto ieri pomeriggio.











