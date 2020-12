Istituito il “Voucher Vacanza San Marino”. Pedini Amati: "Le strutture alberghiere hanno avuto un impatto negativo maggiore di tutti gli altri"

L'intervento del Segretario Federico Pedini Amati

Obiettivo: attivare interventi idonei ad assicurare incentivi ai flussi turistici e sostegno alle strutture ricettive. Questo il solco in cui si muove Decreto - Legge 22 dicembre 2020 n.220. In giornata promulgato l'apposito Regolamento che ne detta le disposizioni attuative. Ne ha parlato in diretta al Tg San Marino il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, assicurando il sostegno alle strutture alberghiere, che hanno subito l'"impatto negativo maggiore" dalla pandemia.

Elemento qualificante, l'istituzione dell’offerta “Voucher Vacanza San Marino” e la relativa campagna di comunicazione a supporto, “unitamente ai meccanismi di gestione degli incentivi connessi alla promozione dell’offerta”.





Nei primi mesi del 2021 verrà lanciata una campagna di comunicazione per promuovere i pernottamenti a San Marino con questa offerta che prevede tre pernottamenti presso le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere sammarinesi aderenti all’iniziativa, con un pernottamento a carico dell’Ufficio del Turismo, uno a carico dell’operatore e uno a carico del cliente.

L’offerta “Voucher Vacanza San Marino” può essere acquistata a partire dall’avvio operativo della misura di incentivazione fino al 31 maggio 2021 e il cliente potrà usufruirne fino al 9 gennaio 2022: tali termini potranno essere eventualmente prorogati dal Congresso di Stato. Qualora il periodo di permanenza fosse maggiore di tre pernottamenti, non sarà possibile cumulare più voucher, quindi rimane a carico dell’operatore e dell’Ufficio del Turismo un solo pernottamento per ciascuno.