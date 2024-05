INTESE BILATERALI Istruzione, nuovo memorandum. Il ministro Valditara: "Formazione e valorizzazione" Al ministero di Roma la firma del protocollo, il Segretario Belluzzi: "Sarà creato insieme un motore di sviluppo per dare più opportunità ai giovani"

Formazione per il personale scolastico, attraverso scambi di esperienze; maggiore cooperazione tra Italia e San Marino nel settore dell'istruzione tecnica e professionale. Ma anche partecipazione al sistema delle ITS Academy, le accademie degli istituti tecnologici superiori, per facilitare scambi e mobilità per l'apprendimento degli studenti dei due Paesi. Sono alcune delle novità contenute nel memorandum d'intesa sottoscritto da Italia e San Marino, da parte del Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi e il ministro Giuseppe Valditara. Ci sarà anche un accesso dedicato per docenti e personale scolastico sammarinese ai percorsi formativi specifici presente sulla piattaforma “Scuola Futura”, del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel video le interviste a Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, e Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura

