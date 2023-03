Istruzione superiore: approvato in Commissione il pdl con la legge quadro, verso gli standard europei

Verso regole più precise per l'Istruzione superiore a San Marino. Approvato in Commissione - dove era in esame in sede referente - il pdl con la legge quadro per il settore. Un provvedimento, come spiegato dal segretario di Stato Andrea Belluzzi, che va a colmare una lacuna nella legislazione universitaria con principi, obblighi e doveri per gli istituti di questo tipo che, sul Titano, sono l'Università e l'Istituto Musicale. Sullo sfondo, come riferimento, il percorso di Bologna: quindi l'ingresso nello spazio europeo dell'educazione superiore. Apprezzamento bipartisan per la legge che, però, è stata approvata con 8 voti a favore e 4 astenuti. Le opposizioni esprimono preoccupazione per un "uso eccessivo della decretazione": sottolineano, infatti, che il pdl non affronta questioni come la nomina del nuovo Rettore. Da Belluzzi la rassicurazione che non si arriverà alla seconda lettura senza condivisione dei decreti.

