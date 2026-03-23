POLITICA ITALIANA
Italia al voto sul referendum, boom dell'affluenza: seggi aperti anche oggi fino alle 15
Boom d'affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: alle 23 di ieri ha votato il 46,07% degli aventi diritto, cifra record. In Italia si vota per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".
Seggi aperti anche oggi, dalle 7 alle 15. Successivamente, l'inizio dello spoglio.
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