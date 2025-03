1° APRILE – 1° OTTOBRE 2025 Italo Righi (PDCS) e Denise Bronzetti (AR) designati Capitani Reggenti per il prossimo semestre

Il Consiglio Grande e Generale si riunirà venerdì mattina per l’avvio dei lavori, che nel pomeriggio verranno sospesi per l’elezione dei nuovi Capitani Reggenti per il semestre 1° aprile – 1° ottobre 2025.

Nel pomeriggio di ieri, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) ha ufficializzato la candidatura di Italo Righi, già in pole position nel partito dopo la mancata elezione del marzo scorso. In serata, anche Alleanza Riformista (AR) ha reso nota la propria candidatura: Denise Bronzetti.

Per entrambi non sarebbe la prima volta, alla Suprema Magistratura. I partiti hanno espresso grande soddisfazione per le designazioni.

