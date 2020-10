RAPPORTI BILATERALI Ivan Scalfarotto: "Creiamo un processo di continuità per risolvere i dossier aperti tra Italia e San Marino" Il Sottosegretario agli Esteri ha presieduto la Commissione Mista italo sammarinese alla Farnesina e annuncia visita in Repubblica, situazione sanitaria permettendo

Ieri l'insediamento della Commissione Mista italo sammarinese e prima giornata di lavori. Il Sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto ha introdotto le sessioni. Velocità e concretezza nel voler risolvere i dossier aperti tra i due Stati, era stato promesso nel primo incontro alla Farnesina tra il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e l'omologo italiano Luigi Di Maio.

Il Sottosegretario Scalfarotto, che ha presieduto per parte italiana la Commissione Mista, ha ribadito la piena disponibilità a risolvere ogni tema, a partire da quello finanziario: anche per i titoli di Stato sammarinesi si ritiene sia il momento più propizio per creare generali opportunità che siano vantaggiose per entrambe le parti. Siamo due Paesi che convivono, ha proseguito Scalfarotto, come condividessimo la stessa infrastruttura, la stessa casa. Già concordate le date degli ulteriori confronti, nelle prossime due settimane, procedendo il più speditamente possibile per quel che concerne le collaborazioni in ambito finanziario e bancario.

Nel video gli interventi di Ivan Scalfarotto, Sottosegretario agli Esteri

