Ivg: consultorio e nodo privacy tra le questioni più spinose nel dibattito Rtv pre-Consiglio

Ivg, tema etico su cui saltano gli schemi canonici 'Maggioranza vs Opposizione' annullando le distanze su punti specifici tra partiti solitamente tra loro antagonisti: lo si è visto nel passaggio in Commissione consiliare, non si esclude, certo, possa avvenire in Consiglio Grande e Generale. Che proprio lunedì pomeriggio (29 agosto) aprirà il comma per l'esame in seconda lettura del Pdl.

Regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza ieri sera al centro del dibattito condotto da Luca Salvatori a 'Palazzo Pubblico', preliminare alla seduta consiliare, e che ha visto la partecipazione di ben 5 Consiglieri donne su 7.

Il rispetto del quesito referendario come principio cardine, al netto degli emendamenti, ma gioco forza un peso lo avranno - in sede di voto finale - anche i non votanti e gli astenuti. “Una partita ancora aperta”, per il Consigliere Pdcs, Francesca Civerchia.

Oltre al nodo privacy, tema dirimente, l'accesso al Consultorio: da rendere obbligatorio per Dc ed Rf. Posizioni diversificate in D-ML ed NpR. No secco da parte di Libera, Rete e Giardi (Gruppo Misto). "La donna che ha già scelto consapevolmente - dice Daniela Giannoni, Consigliere di Rete - non deve essere obbligata a accedere a servizi che non richiede".

Dopo lunedì, con un confronto che si preannuncia caldo, San Marino darà una regolamentazione alla materia. E già si pensa a quando la legge entrerà in vigore, tra un paio di mesi. Saremo pronti? La struttura sanitaria sarà pronta? Una domanda a cui risponde Miriam Farinelli, consigliere di Rf e medico di settore: "60 giorni in realtà sono pochi".

Nel video stralci di interventi a Palazzo Pubblico dei Consiglieri Francesca Civerchia (Pdcs); Daniela Giannoni (Rete) e Miriam Farinelli (Repubblica Futura).