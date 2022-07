Ivg: in Commissione Sanità confronto su tempi e motivi dell'aborto

È stata una giornata politica segnata da intese tra partiti opposti e da accordi in salita. La Commissione Sanità lavora al pdl sull'interruzione volontaria di gravidanza. Tanti gli emendamenti. Nel pomeriggio il dibattito su uno dei passaggi fondamentali: i tempi e le motivazioni per l'aborto. Libera propone di autorizzarlo dopo le 12 settimane nei casi di stupro e incesto. Il Pdcs invita a passare attraverso i consultori e a togliere la possibilità di andare fuori territorio. Ma riceve il “no” del segretario alla Sanità Ciavatta che intende garantire libertà di scelta di andare oltreconfine. Rf chiede poi di vietare l'ivg per motivi legati al sesso del feto, mentre Domani Motus Liberi si sofferma sulla privacy nell'inoltro della domanda. Sono solo alcuni degli elementi in discussione.

Da più parti la richiesta di condivisione che si sostanzia con l'emendamento di Rete per accorpare le proposte e trovare una sintesi. Convergenza tra forze politiche, invece, sui consultori: passa l'emendamento di Rete, Libera, Npr e una parte del Gruppo misto di maggioranza sulla non obbligatorietà per la donna di rivolgersi a queste strutture. La Dc puntava sulla presenza delle associazioni all'interno per una scelta consapevole. Ma per il segretario alla Sanità non è “opportuno prevedere associazioni, magari pro-vita, in una struttura pubblica come i consultori”.

Di segno diverso il segretario alla Famiglia Ugolini che guarda alle opportunità della collaborazione tra Iss e associazioni ad esempio dopo la nascita, in caso di maternità difficili. Primo ok della Commissione, poi, sull'educazione alla sessualità nelle scuole - in base all'età - e all'assistente sessuale per i disabili. Nelle ore del dibattito in Aula, interviene il Coordinamento delle aggregazioni ecclesiali che invita la politica alla responsabilità e a mettere in atto “ogni misura e tutela a sostegno delle donne e delle famiglie, affinché l'aborto – si legge in una nota - sia sempre e solo una extrema ratio”.