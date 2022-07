COMMISSIONE SANITÀ Ivg: passano emendamenti per educazione sessuale nelle scuole e assistente sessuale per disabili

In Commissione sanità torna il confronto sul progetto di legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Si riparte dall'esame della norma con gli emendamenti delle forze politiche, per un confronto complesso. Uno dei dati politici emersi in mattinata è la convergenza di partiti e movimenti di schieramenti opposti. Sull'istituzione dei consultori Rete, Libera, Npr e una parte del Gruppo misto di maggioranza trovano la quadra, per un emendamento - approvato - sulla non obbligatorietà per la donna di rivolgersi a queste strutture.

Dalla maggioranza, la Dc puntava sulla presenza delle associazioni per offrire supporto alla persona e per una scelta consapevole. Il segretario alla Famiglia Ugolini si sofferma, tra le altre cose, sulle opportunità della collaborazione tra Iss e associazioni dopo la nascita, in caso di maternità difficili. Di segno opposto il collega alla Sanità Ciavatta per il quale non è “opportuno prevedere associazioni, magari pro-vita, in una struttura pubblica Iss come il consultorio”.

I commissari hanno poi trovato un'intesa sulla questione prevenzione: passa l'emendamento per l'educazione sui temi della sessualità nelle scuole, in base all'età. Nell'emendamento si parla anche di come supportare le persone nella consapevolezza del proprio orientamento sessuale. Primo parere favorevole, in Aula, anche sull'istituzione di un assistente sessuale per le persone disabili.

Nelle ore del dibattito in Aula, interviene il Coordinamento delle aggregazioni ecclesiali di San Marino che ribadisce la propria contrarietà all'aborto, invita la politica alla responsabilità e a mettere in atto “ogni misura e tutela a sostegno delle donne e delle famiglie – si legge in una nota - affinché l'aborto sia sempre e solo una extrema ratio”. La “soppressione della vita umana – affermano – è sempre una tragedia”.

