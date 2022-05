IVG: RETE si prepara ad incontrare le altre forze consiliari. Domani serata pubblica a Borgo

L'obiettivo è mantenere alta l'attenzione; anche in vista dei futuri confronti in Commissione, e successivamente in Consiglio. Daniela Amici ha ricordato i relatori, domani, alla Sala ex International di Borgo. Come la genovese Alice Merlo: giovane attivista femminista intersezionale; lo scorso anno divenne testimonial della campagna a difesa dell'aborto farmacologico, subendo ripetuti attacchi. Parlerà della propria esperienza, del proprio impegno. Così Francesca Nicolini, UDS; e la Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità Yvette Brodaz. Per RETE Spagni Reffi; che ha fatto il punto sul recente dibattito in Aula sul PdL in materia di interruzione volontaria di gravidanza. Pur essendovi consapevolezza – nel Movimento - di “differenti sensibilità” in Maggioranza; l'auspicio è che vi sia maggiore attenzione al rispetto della “volontà popolare”. “Asciutto” il PdL depositato; ma non è un carattere “dequalificante”, è stato precisato. Ricordati allora una serie di elementi che possono essere approfonditi. Obiezione di coscienza, tutela della privacy, percorsi di formazione e consapevolezza, assistenza. La politica finalmente si è “trovata con le spalle al muro”, ha osservato Daniela Giannoni; che ha ringraziato la cittadinanza, auspicando poi una legge “lungimirante”, che accompagni le donne in un “percorso di scelta e consapevolezza”. L'idea di RETE è quella di una sorta di “road map”, di incontri, con le altre forze consiliari. I nostri primi interlocutori – è stato detto - saranno coloro che si sono esposti in maniera favorevole a questo progetto di legge; ma “non ci sottrarremo al confronto con nessuno”.

Nel servizio l'intervista ad Alberto Giordano Spagni Reffi - RETE