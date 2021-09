Ivg: si apre la campagna referendaria

Si apre la campagna referendaria per l'interruzione volontaria di gravidanza in vista del voto del 26 settembre, Il comitato promotore del quesito (Uds) invita la cittadinanza a partecipare all’apertura nella Sala Polivalente di Murata (ex Camping). L’evento si svolgerà con una conferenza stampa dalle 18:30 alle 19:00, durante la quale sarà presentato il calendario delle attività referendarie e gli eventi organizzati fino al 24 settembre. Alla conferenza interverranno le associazioni e le forze politiche a sostegno del Comitato Promotore.

Il comitato contrario (Uno di Noi) apre la campagna alle 21 sotto i portici di Borgo Maggiore. Sarà l'occasione di un primo confronto per tutti coloro che vogliono intervenire. Interverranno membri del Comitato e ospiti italiani. Spazio anche per il pubblico dibattito.

La San Marino Rtv seguirà la campagna referendaria con Tribune e Speciali, a partire da questa sera alle 21.00 con il primo degli appuntamenti dedicati, lo Speciale Referendum 2021.