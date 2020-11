Joe Biden vince le elezioni Usa: congratulazioni da tutti i leader europei

Ore 11,20 di Washington, le 17,20 in Italia, la notizia di Joe Biden 46esimo Presidente degli Stati Uniti in pochi secondi fa il giro del mondo. Coi 20 grandi elettori della Pennsylvania, Biden ha sfondato la soglia dei 270 grandi elettori, raggiungendo quota 273. Al primo match ball ha portato a casa la vittoria.





Il bottino è salito poco dopo a 290 col Nevada potrebbe aumentare superando i 300 grandi elettori, con quelli di Georgia e Arizona dove lo scrutinio prosegue e Biden è in testa. Con lui - ex vice di Obama che gli ha tirato la volata negli ultimi giorni di campagna elettorale – Kamala Harris, prima donna, vice-presidente. Su Twitter la gioia di entrambi per la vittoria e la prima telefonata: “Ce l'abbiamo fatta”.

Biden parlerà alle 2 ora italiana ma ha già dichiarato di essere onorato e che sarà il presidente di tutti anche se Trump ha subito affermato che non riconosce la vittoria e col suo avvocato Rudolph Giuliani ha confermato che ci saranno ricorsi, a tutti i livelli, per quelle che ritiene essere frodi nel voto. Dall'italia le congratulazioni del Ministro degli Esteri di di Maio, del Presidente Mattarella e del Premier Conte. Congratulazioni anche da Macron, Merkel e Von der Leyen. Da San Marino quelle di “Libera” col ticket Biden-Harris – per la formazione d'opposizione - “il Mondo ha una nuova speranza”.