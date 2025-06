Killer dei cani, Governo: "Lo Stato si costituirà parte civile. Via libera ai braccialetti elettronici"

Massima fiducia riposta nell'attività portata avanti da Tribunale e forze dell'ordine: “le indagini proseguono, si lavora alacremente per accertare la verità”. Il Governo alza il livello di attenzione e rigore sul caso "killer dei cani" con interventi precisi, dopo i due casi di Faetano che hanno provocato - a ragione - una nuova ondata di rabbia e sdegno nel Paese. “Nel processo penale che si aprirà l'Eccellentissima Camera si costituirà parte civile - annuncia Stefano Canti, Segretario di Stato per la Giustizia - via libera, inoltre, ai braccialetti elettronici, utili anche nei casi di violenza di genere”.

Fornite quindi rassicurazioni in merito alle segnalazioni di avvistamento in alcune zone del territorio, apparse sui social, del presunto responsabile, tuttora ai domiciliari. "Restrizioni rispettate" - comunica Canti.

Annunciato da oggi, martedì 10 giugno anche un piantone davanti alla casa del soggetto indagato e sottoposto a misura cautelare. L'appello del Congresso di Stato è a non alimentare il clamore mediatico, “vogliamo far passare il messaggio di una Repubblica sicura, dove c'è certezza del diritto” - dicono.

In tema giustizia, anche le recenti dimissioni del Giudice di Terza Istanza Oliviero Mazza, “dimissioni con effetto immediato – conferma Canti – di cui ora si occuperà il Consiglio Giudiziario. Ma che – tiene a rimarcare, rassicurando la popolazione – non porteranno ad alcun ritardo nella macchina della giustizia, e neppure alla prescrizione di procedimenti in corso, dato che che non è neppure prevista in terza istanza”.

Seduta incentrata poi sulla sanità, con l'audizione del nuovo Comitato Esecutivo dell'Iss nel segno del cambio di passo che l'Esecutivo ha voluto imprimere alla governance dell'Istituto. "Primo approccio estremamente positivo – fa sapere il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci – una squadra compatta capace di mixare competenza tecnica, visione e competenza di carattere legale e amministrativo". Punti fermi indicati: mettere la persona al centro e sviluppare una politica sanitaria e socio-sanitaria che guarda alle sfide del futuro, conciliando la medicina territoriale-domiciliare con il miglioramento dei servizi ospedalieri”.