Kosovo al voto: anche San Marino alla Missione di Monitoraggio

Venti membri designati dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa partecipano alla Missione di Monitoraggio elettorale. A Pristina, in rappresentanza di San Marino, è il Consigliere Gerardo Giovagnoli. L'attenzione dei Commissari è rivolta a diversi aspetti: sotto osservazione il sistema dei media e dell'informazione, nello specifico, la mancanza di regolamentazione dei media online, la trasparenza nelle proprietà, ma anche il potenziale impatto della disinformazione e dell'uso dell'intelligenza artificiale generativa durante la campagna elettorale.

Saranno elezioni che disegnano un paesaggio politico dinamico e orientato al pluralismo – segnala la Delegazione – ricordando come siano 28 le liste in competizione. Ma arriva anche la preoccupazione per quella che viene definita “retorica populista e nazionalista crescente, nonché l'uso di linguaggio divisivo che potrebbe minare la democrazia e la coesione inter-etnica” - dice ancora il Segretariato che non manca di guardare alla partecipazione di genere al voto e alla politica.

Ultime ore di appello agli elettori a partire da Albin Kurti il cui movimento 'Vetevendosje' è dato per favorito. Oggi il voto per i residenti all'estero; per la Missione sono ore di briefing, domani il monitoraggio diretto ai seggi.