L'8 marzo dei partiti e le iniziative a supporto

Le Torri si colorano di rosso, per illuminare il “valore del lavoro contro ogni abuso”. "Non solo un mezzo di sussistenza, ma strumento primario di libertà" per le donne - rimarca il Segretario di stato al Lavoro, Alessandro Bevitori. “Ogni discriminazione salariale è una violenza silenziosa” - evidenzia il Segretario di stato all'Industria, Rossano Fabbri.

Per tutte le donne, Segreteria di Stato alla Sanità e Iss uniti dall'impegno comune e potenziato per la salute femminile – rafforzando screening, percorsi specialistici, rete anti violenza e servizi di sostegno –, “pilastro della politica sanitaria, fondata su prevenzione, presa in carico tempestiva e risposte integrate”.

L'8 marzo dei partiti è occasione per riflettere. La Dc guarda al “valore insostituibile delle donne nella famiglia, nelle istituzioni e nella società”, “un patrimonio di esperienze, sensibilità e capacità che merita di essere riconosciuto, sostenuto e ulteriormente promosso”.

Nonostante politiche mirate, per Libera occorre fare di più: perché restano differenze retributive uomo – donna, meno presenza femminile nei ruoli apicali e difficoltà a conciliare lavoro e famiglia.

Rf mette in luce “i volti della disparità” nei vari ambiti. Nel 2026 esiste ancora una questione femminile? La risposta è sì, ponendo l'accento sull'aumento di denunce per violenza domestica in territorio.

La parità tra donne e uomini, “un indicatore della civiltà di un Paese” per D-ML che richiama l’attenzione sulla necessità di scelte politiche concrete, soprattutto per sostenere lavoro, genitorialità e sicurezza.

Rete sottolinea che la ricorrenza "non è una festa ma un momento per ricordare le conquiste delle donne e la strada, ancora lunga, verso la piena parità. Ribadito l'impegno a dare voce a chi non ne ha.







