GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA L'8 marzo dei partiti e le iniziative a supporto Parità di genere: "Occorre fare di più"

Le Torri si colorano di rosso, per illuminare il “valore del lavoro contro ogni abuso”. "Non solo un mezzo di sussistenza, ma strumento primario di libertà" per le donne - rimarca il Segretario di stato al Lavoro, Alessandro Bevitori. “Ogni discriminazione salariale è una violenza silenziosa” - evidenzia il Segretario di stato all'Industria, Rossano Fabbri.

Per tutte le donne, Segreteria di Stato alla Sanità e Iss uniti dall'impegno comune e potenziato per la salute femminile – rafforzando screening, percorsi specialistici, rete anti violenza e servizi di sostegno –, “pilastro della politica sanitaria, fondata su prevenzione, presa in carico tempestiva e risposte integrate”.

L'8 marzo dei partiti è occasione per riflettere. La Dc guarda al “valore insostituibile delle donne nella famiglia, nelle istituzioni e nella società”, “un patrimonio di esperienze, sensibilità e capacità che merita di essere riconosciuto, sostenuto e ulteriormente promosso”.

Nonostante politiche mirate, per Libera occorre fare di più: perché restano differenze retributive uomo – donna, meno presenza femminile nei ruoli apicali e difficoltà a conciliare lavoro e famiglia.

Rf mette in luce “i volti della disparità” nei vari ambiti. Nel 2026 esiste ancora una questione femminile? La risposta è sì, ponendo l'accento sull'aumento di denunce per violenza domestica in territorio.

La parità tra donne e uomini, “un indicatore della civiltà di un Paese” per D-ML che richiama l’attenzione sulla necessità di scelte politiche concrete, soprattutto per sostenere lavoro, genitorialità e sicurezza.

Rete sottolinea che la ricorrenza "non è una festa ma un momento per ricordare le conquiste delle donne e la strada, ancora lunga, verso la piena parità. Ribadito l'impegno a dare voce a chi non ne ha.

