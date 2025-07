L'allerta meteo cambia la programmazione della Festa della Libertà di Libera e PSD Anticipato a domani il dibattito politico su San Marino e le sfide del cambiamento.

A causa delle avverse previsioni meteo previste per lunedì 28 Luglio, Libera e PSD hanno deciso di modificare il Programma della Festa per la celebrazione dell’anniversario della caduta del fascismo. Tutti gli appuntamenti di approfondimento politico si terranno domani, domenica 27 luglio. Quindi, dopo la presentazione della biografia di Marino Venturini firmata da Francesco Morganti, si aprirà lo spazio di approfondimento tra i giovani sul tema “Giovani e politica estera: Quale ruolo per la nostra Repubblica”, e a seguire il confronto tra i rappresentanti di tutti i partiti dal titolo: “San Marino e le sfide del cambiamento: Europa, Mondo, Futuro”. Confermate le esibizioni della band “Margo 80”, del rapper Irol e dei DJ della SwagMarino. Con ogni probabilità verrà invece annullata la serata di Lunedì 28 luglio.

