L'ambasciatore cinese Li Junha presenta le lettere credenziali alla Reggenza

L'ambasciatore della Cina a San Marino, Li Junha, presenta le lettere credenziali alla Reggenza. La presentazione del diplomatico davanti ai capi di Stato è avvenuta in mattinata a Palazzo Pubblico. Quello tra il Titano e la Cina è un legame di lunga durata. "I nostri rapporti - ha affermato il segretario di Stato agli Esteri, Nicola Renzi - sono tra i più longevi e produttivi della diplomazia sammarinese". Relazioni già eccellenti, quindi, che potrebbero arricchirsi portando a risultati in nuovi settori. L'ambasciatore Li Junha ha ricordato gli ambiti in cui i due Paesi già collaborano, da quello culturale a quello turistico, fino al settore delle imprese, e si è impegnato a mantenere una "comunicazione costante" con le nostre istituzioni. In ultimo, un riferimento a possibili interazioni sul tema dell'innovazione.