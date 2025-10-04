L’Ambasciatore d’Israele critica la Global Sumud Flotilla: "provocazione politica e inutili rischi per la sicurezza"

L’Ambasciatore d’Israele in Italia e San Marino ha espresso forte indignazione per l'operazione portata avanti dalla Global Sumud Flotilla, definita una "provocazione politica travestita da missione umanitaria".

Attraverso una nota stampa ed un post sul suo profilo X, Jonathan Peled ha denunciato come "le imbarcazioni fermate trasportavano una quantità di aiuti inferiore a quella contenuta in un singolo camion, una cifra considerata irrilevante rispetto ai convogli ufficiali diretti a Gaza".

*Nota Stampa dell'Ambasciatore d'Israele in Italia - 3 ottobre 2025*

. In merito agli sviluppi recenti relativi alla cosiddetta “Global Sumud Flotilla”, desidero esprimere con fermezza la profonda indignazione dello Stato di Israele per la narrazione distorta e strumentale che ha… — Ambassador Jonathan Peled (@JonathanPeled) October 3, 2025

Israele, rincara la dose, "ha offerto canali sicuri per la consegna degli aiuti, tra cui il porto di Ashkelon e la mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme", proposte che, secondo il rappresentante istituzionale di Tel Aviv, sono state ignorate dai leader della Flotilla.

La nota critica anche la partecipazione di alcuni parlamentari italiani all’operazione, definendola una scelta irresponsabile che avrebbe potuto mettere a rischio la loro sicurezza e legittimare iniziative collegate a Hamas. Accusa inoltre la narrazione pubblica sull’evento di avere alimentato tensioni nelle città italiane, con manifestazioni che in alcuni casi hanno assunto connotazioni antisemite. Infine, il governo israeliano ribadisce di aver agito nel pieno rispetto del diritto internazionale, esercitando un legittimo blocco navale in una zona di conflitto, e conferma il suo impegno per la sicurezza dei civili, il diritto umanitario e la cooperazione internazionale nella lotta contro il terrorismo.









