L'Ambasciatore UE presso San Marino Jan Tombiński si congeda dopo 10 anni

Giornata di congedo dall'incarico diplomatico a San Marino anche per Jan Tombiński, Capo Missione, dal 2010, della Delegazione dell’Unione europea presso San Marino, Malta e la Santa Sede. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ringrazia l'Ambasciatore per essersi prodigato nel promuovere, durante tutto il suo mandato, le relazioni fra la Repubblica di San Marino, le istituzioni dell’Ue e anche i singoli Paesi membri dell’Unione. Tombiński si è fatto promotore – riferisce una nota di Palazzo Begni - della divulgazione del principale obiettivo della politica estera sammarinese degli ultimi anni e cioè la stipula di un Accordo di associazione tra l’Unione europea e i Paesi di piccole dimensioni territoriali - San Marino, Andorra e Monaco - collaborando con il Dipartimento Affari Esteri e, in particolare, con la Direzione Affari Europei. Non ancora ufficializzato il nome del suo successore.