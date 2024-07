PALAZZO BEGNI L'Ambasciatore UE si congeda, Valkenburg: “L'accordo, per una Europa insieme” Il congedo dell'Ambasciatore dell'Unione Europea presso San Marino, Alexandra Valkenburg nell'incontro con il Segretario Luca Beccari, alla presenza dello staff della Segreteria Esteri, culminato con l'udienza privata dalla Reggenza

Presentava le credenziali nel settembre 2020. Quattro anni fondamentali nel rapporto tra la Repubblica e la casa europea, di svolta per il perfezionamento dell'Accordo di Associazione, dossier centrale nella politica estera sammarinese. Parte da qui per ricordare però tutto il lavoro fatto a livello multilaterale e nei momenti formali – dalle celebrazioni dei 40 anni di relazioni diplomatiche, al Festival cinematografico 'L'Europa a San marino, San marino in Europa - segno di una storia, valori, cultura comuni e condivisi.

“San Marino è nel cuore dell'Europa - dice l'Ambasciatore UE presso San Marino, Alexandra Valkenburg - e siamo convinti che abbiamo bisogno di questa cooperazione, dell'Accordo, per fare una Europa insieme, più forte, più sicura, più prospera, più sostenibile. Lo dobbiamo fare insieme e vogliamo lavorare con tutti i Paesi europei, anche con quelli non membri, anche con San Marino”.

Se la conclusione del negoziato ha rappresentato il momento più alto delle relazioni, il Segretario agli Esteri, Luca Beccari, allarga il campo e dettaglia altri fronti: “Un mandato ricco di attività, di collaborazione, al di là dell'Accordo di Associazione – dice Beccari - a partire dal Covid; a partire dai confronti sulle questioni della guerra Russo Ucraina; nuove collaborazioni, come l'avvio del negoziato che avremo sui titoli di soggiorno e quindi un nuovo fronte di dialogo con l'Unione Europea per quanto riguarda il tema delle frontiere. Credo che sia stato un mandato molto ricco, sicuramente condizionato anche dagli eventi, eventi straordinari, ma che ha dato modo di elevare tantissimo le relazioni fra San Marino e l'Unione Europea. Quindi, un grandissimo ringraziamento all'attività dell'Ambasciatore e alla sua dedizione nel portare avanti questi obiettivi”.

Nel video, le interviste all'Ambasciatore UE presso San Marino, Alexandra Valkenburg e al Segretario per gli Affari Esteri, Luca Beccari

