L'approvazione dei pdl su famiglia e fine vita rischia di slittare

Sarà la richiesta della procedura d'urgenza per le modifiche alla legge, sulla contrattazione collettiva, portata dal Segretario di Stato Alessandro Bevitori, il primo impegno odierno dell'Aula. Servono 39 voti dopodiché il pdl – frutto di confronto con sindacati e associazioni datoriali – potrà essere subito messo in votazione per l'approvazione definitiva. Si compone di soli 3 articoli, finalizzati a rafforzare la rappresentatività di tutte le parti sociali e aggiornare il funzionamento del Comitato Garante. Fissata poi per le 17 l'apertura del comma istanze d'arengo. 18 quelle in elenco e se necessario la chiusura seduta, fissata alle 20, potrebbe slittare al massimo alle 21. Domani l'ultima seduta della sessione di luglio, dalle 9 alle 15, ma sono ancora tanti i commi da evadere con il rischio che più di 10 – compresa la legge sul sostegno alla famiglia e la legge sul fine vita - slittino alla prossima sessione, che potrebbe tenersi in agosto, come accaduto sempre dal 2022, con l'eccezione dello scorso anno, anche se di prassi dovrebbe essere il mese di pausa dell'attività parlamentare.







