L'aula ha preso atto della nomina dei giudici d'appello Pierfelici e Di Bona e dei Commissari della Legge Santoni e Beccari.

In seduta serale in Consiglio Grande e Generale la presa d'atto della nomina dei giudici d'appello Valeria Pierfelici e Laura Di Bona e dei commissari della Legge Francesco Santoni ed Elisa Beccari. Nel corso del dibattito tutte le forze politiche hanno riconosciuto l'impulso positivo apportato in tribunale dal Dirigente Giovanni Canzio, dopo un lungo periodo di diatribe e contrapposizioni tra le toghe. I consiglieri d'opposizione Luca Boschi (Libera) e Nicola Renzi (RF) hanno tuttavia fatto presente che non possono essere dimenticati i fatti avvenuti nella seduta del Consiglio Giudiziario Plenario dello 24 luglio, oggetto di un ricorso amministrativo in attesa di definizione.

Da parte della maggioranza e di Mis aperto sostegno all'operato del Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini che ha preannunciato in tempi brevi riferimenti sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, sulla riforma del codice di procedura penale ed anche sul processo telematico e l'informatizzazione del Tribunale. Poco prima delle 9 di questa mattina la ripresa dei lavori con una serie di nomine compresa quella di Francesco Ielpo nel del Consiglio Direttivo di Banca Centrale in sostituzione del dimissionario Gian Luca Amici. Matteo Ciacci di Libera è subentrato a Rossano Fabbri, di Mis, in Commissione Finanze.



