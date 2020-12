L'Aula s'infiamma sul Prestito Ponte. L'opposizione vuole vedere il contratto. Mussoni chiede fiducia

Alla ripresa del dibattito tiene ancora banco il tema del prestito ponte. Nicola Renzi accusa il Governo di opacità su "consulenze milionarie a player internazionali". Non c'è trasparenza – dice – neppure sul contratto per i 150 milioni, "chiuso in cassaforte nella Segreteria Finanze". Definisce il decreto per il finanziamento “una delega in bianco per vendere il paese”. “Per quale cifra, con chi e a quale garanzia?”- chiede, esortando la maggioranza a visionare il contratto. “Non lo voglio vedere e non deve vederlo neppure il Consiglio” – gli risponde Francesco Mussoni, ricordando che l'aula ha funzione legislativa, non amministrativa. La riservatezza – aggiunge – è necessaria per il buon esito della trattativa e “in una fase cosi difficile dobbiamo ragionare anche con la buonafede”.





Rossano Fabbri chiede, invece, di non fidarsi e approfondire, “perché nella scorsa legislatura – dice - qualcuno si è fidato troppo”. “Non è un contratto qualsiasi, qui è in gioco il futuro del paese”, afferma Giuseppe Morganti, che si appella alla parte di “maggioranza che riflette”, affinché si faccia sentire su scelte che rischiano di pregiudicare il futuro di San Marino e il suo patrimonio. “Il contratto non viene registrato” - avverte - “non lo vedranno neppure gli uffici e le parti tecniche. Manca anche il foro che dovrà decidere su eventuali controversie”. Per Andrea Zafferani il problema è come ripagheremo il debito. “Il Governo ci dice facendo altri debiti. Quanto pensate – chiede - che possa durare questa strategia?”.

Emanuele Santi ammette che sul prestito ponte c'è stato poco confronto preventivo, ma i commissari – afferma - hanno avuto modo di leggere il contratto e “sanno chi è il soggetto in questione”, aggiunge il Segretario Gatti. La Cargill è un gruppo internazionale, “presente in 70 paesi del mondo, con 150 anni di storia, 16 mila dipendenti, e un reddito operativo di 3 miliardi di dollari. C'è chi parla “di riciclaggio di Stato – afferma - solo perché nasce nel Delaware". “Comincio a pensare – aggiunge Luca Beccari - che il problema non sia il finanziatore, ma che non si riesca ad accettare che finalmente sono state individuate soluzioni strutturali e di mercato, mentre fino ad oggi si viveva nel miraggio che San Marino fosse un paese diverso, e nella favola che potesse trovare stati amici che lo finanziassero”. Iro Belluzzi ricorda che in Commissione Finanze si era quasi arrivati ad una votazione unitaria, nella consapevolezza della necessità di quell'atto, pronti a dare fiducia al Governo per un'operazione che probabilmente non era la migliore, ma l'extrema ratio per ripartire. Unanimità non raggiunta – dice - per il mancato inserimento di una postilla di carattere politico. “È stato un errore, perché accettandola oggi la minoranza non avrebbe strumentalizzato”.