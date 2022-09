L'Aula si "scalda" sull'ISS: riflettori su dirigenti, liste d'attesa e rapporti in maggioranza

La notte consiliare si anima sulla ratifica del Decreto Delegato su Valorizzazione e Valutazione dei Dirigenti ISS: inevitabilmente i riflettori si accendono sulle criticità della sanità sammarinese, a partire dai tempi di attesa per le visite ordinarie, ben più lunghi di quanto riportato sul sito dell'Istituto, problema sollevato dal capogruppo del PDCS Francesco Mussoni e ripreso dai consiglieri di Libera e RF, con Guerrino Zanotti che segnala attese tre volte più lunghe dell'Area Vasta Emilia Romagna. L'opposizione concorda sulla valutazione dei professionisti sanitari, anzi, ben venga il giudizio su obiettivi e capacità – dice Miriam Farinelli – ma con parametri chiari, oggettivi e trasparenti. E per rispondere alla tanto invocata meritocrazia, “senza ingerenze da parte della politica”. Desta infatti perplessità che sia il Governo a nominare il nucleo di valutazione. Nel mirino anche il Direttore Generale chiamato – dice Matteo Ciacci - per un nuovo ospedale di cui non si sa più nulla. Da qui, la domanda: “Che cosa è venuto a fare Bevere a San Marino? Si continua con manager e consulenti da foro che non hanno a cuore il nostro ospedale”.

Le riserve del PDCS su un Decreto i cui contenuti non sono stati oggetto di adeguato confronto, solleva nell'opposizione la questione politica dei rapporti in maggioranza, con Nicola Renzi che fotografa una situazione in cui Rete e DC cercano di ingoiare i bocconi amari che l'altro mette sul piatto. “Fermatevi un attimo come chiesto da Mussoni”, dicendo no a compromessi per la paura di una crisi di governo o per ripicche sul tema del debito. “Il decreto - ricorda Emanuele Santi – è stato depositato un mese fa. Chi voleva proporre emendamenti aveva tutto il tempo per farlo”. Il Segretario alla Sanità spiega che nuclei di valutazione sono presenti in tutti gli ospedali e il fatto che i suoi membri siano esterni garantisce la terzietà. La valutazione dei medici è già prevista – chiarisce – il Decreto ne dà attuazione. La questione delle liste di attesa rientra inoltre negli obiettivi di budget ed è già oggetto di valutazioni per ridurle. “Io voglio valutare i dirigenti – afferma – c'è qualcuno che invece non vuole”. Poi, all'alleato: “Se c'è qualcuno che vuole difendere i propri appartenenti non è al passo con la storia”. Mussoni rassicura: “Sosterremo il provvedimento perché sosteniamo il governo”. Il Decreto viene quindi ratificato. Si apre, ora, il comma sulla legge previdenziale.