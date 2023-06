L'Ecri a San Marino: effetti della guerra, violenza di genere e diritti LGBT+ al centro del monitoraggio

Si sono conclusi gli incontri in territorio (13-15 giugno) della delegazione della Commissione Europea del Consiglio d’Europa contro il Razzismo e l’Intolleranza funzionali alla stesura del sesto Rapporto relativo alla Repubblica di San Marino. Commissari a confronto con rappresentanti del Governo, - coinvolti in particolare i Segretari di Stato agli Esteri, Beccari, alla Giustizia con delega alla Sanità, Ugolini, e all’Istruzione con delega agli Interni, Belluzzi – ma anche membri del Consiglio, della Commissione e dell’Authority Pari Opportunità, aderenti di associazioni, esponenti dei sindacati e dei media, recandosi inoltre alla Scuola Media di Serravalle.

Al centro del monitoraggio, l’emergenza dettata dalla guerra russo-ucraina e le ripercussioni all’interno della Repubblica, con particolare riferimento all’accoglienza di centinaia di cittadini ucraini; le nuove misure adottate dal Titano per combattere in maniera ancora più incisiva i fenomeni della violenza di genere, così come il riconoscimento progressivo dei diritti LGBT+. Il Rapporto dell'ECRI, che includerà una serie di raccomandazioni, sarà pubblicato nel 2024.