CONFRONTO L'inarrestabile avanzata delle destre nel primo evento di formazione politica di Rete Nella sede del movimento una serata di dialogo con il professor Dalmazio Rossi

È un'analisi del passato che attraversa il presente e va dritta al futuro quella del professor Dalmazio Rossi, storico e filosofo riminese ospite della prima serata di formazione politica organizza da Rete. Il titolo: “Le nuove destre all'attacco della democrazia”.

Una lezione aperta, in dialogo con i partecipanti, su un tema di stretta attualità politica, con l'avanzata delle destre anche in Europa. Rossi è partito dall'11 Settembre per descrivere come, progressivamente, gli elettori repubblicani negli Usa abbiano iniziato ad accarezzare l'idea della democrazia come forma inefficace per la società futura. Pensieri che hanno fatto presa tanto sulle élite finanziarie e tecnologiche quanto tra la gente comune, nell'America rurale e post-industriale.

Lo studioso ha fornito esempi di aree del mondo dove le società vengono costruite attorno alla tecnologia, al potere, allo sfruttamento dell'uomo e delle natura. Un approccio, è stato spiegato, che sta contaminando anche il sud America e l'Europa e che trova sostegno soprattutto tra le fasce vulnerabili di una popolazione sempre più spaventata dall'immigrato, dal diverso e desiderosa di sicurezza. Una finestra su un fenomeno in pieno divenire.

Prossimo appuntamento il 30 ottobre, alle ore 21, nella sede del movimento, con lo studioso Alessandro Simoncini e l'evento “Dal neoliberismo alla post-democrazia”.

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