L'Indirizzo di saluto del Nunzio Apostolico, Mons. Edgar Peña Parra

Signori Capitani Reggenti eletti, Gerardo Giovagnoli e William Casali,

Onorevole Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Distinte Autorità,

Signore e Signori,

È per me un onore e un privilegio prendere la parola, a nome del Corpo Diplomatico e Consolare accreditato presso la Repubblica di San Marino, per porgere a Voi, Eccellenze, i più fervidi voti augurali all'inizio del Vostro mandato.

La cerimonia odierna, che si rinnova fedelmente nel solco di una tradizione plurisecolare, non è un semplice adempimento formale. Essa rappresenta il cuore pulsante delle Vostre istituzioni, la riaffermazione solenne di quei valori di libertà, democrazia e sovranità che hanno reso questa antica Terra del Titano un esempio apprezzato per la comunità internazionale.

In un'epoca storica segnata da profonde incertezze, tensioni geopolitiche e conflitti che minacciano la convivenza pacifica tra i popoli, la Repubblica di San Marino continua a offrire una testimonianza preziosa. La Vostra storica neutralità e la naturale vocazione al dialogo e all'accoglienza sono fari di speranza. Ci ricordano che la pace non è soltanto l'assenza di conflitto, ma il frutto di un impegno quotidiano e coraggioso nella ricerca della giustizia, della comprensione reciproca e della solidarietà internazionale.

Eccellenze, l'alta carica a cui siete stati chiamati richiede di porre costantemente al centro dell'azione politica la dignità della persona umana e il perseguimento del Bene Comune. Questo compito è oggi reso ancora più esigente dalle sfide della modernità: le transizioni tecnologiche ed economiche, la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione e la necessità di preservare la coesione sociale e l'identità culturale della Repubblica San Marino, di fronte ai rischi dell'isolamento e della frammentazione sociale.

Le radici cristiane e civili su cui sorge la Serenissima Repubblica, ereditate dal Santo Fondatore Marino, costituiscono la roccia solida su cui edificare il futuro. Esse esortano a guardare al domani con realismo ma senza cedere al pessimismo, promuovendo una cultura dell'incontro e della corresponsabilità.

Con questi sentimenti e con la certezza che saprete guidare il Vostro popolo con saggezza, lungimiranza e alto senso dello Stato, rinnovo a Voi, Eccellenze, i sensi della nostra più alta considerazione. Il Corpo Diplomatico vi porge i più fervidi auguri e migliori auspici di benessere, pace e prosperità per l'intera e diletta Repubblica di San Marino.

Grazie.







