CONSIGLIO GRANDE E GENERALE L'intesa bipartisan accelera l'esame dell'Assestamento Soddisfazione del Segretario di Stato alle Finanze Gatti per la mediazione trovata. Probabile l'approvazione definitiva entro domani. Passano alcuni emendamenti dell'opposizione modificati in accordo con la maggioranza

Con l'intesa raggiunta in serata tra maggioranza e opposizione sulle residenze fiscali non domiciliate l'aula ha accelerato nell'esame dell'assestamento di Bilancio che potrebbe essere approvato in giornata o al più tardi domani. Con una nota ufficiale il Segretario di Stato alle Finanze Gatti ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto affermando che “ci permetterà di conseguire nei prossimi mesi l’obiettivo strategico dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea”.

In diversi casi, dopo l'accordo bipartisan, opposizione e maggioranza hanno anche concordato modifiche ad alcuni emendamenti. Tra questi l'aumento degli assegni familiari del 10% , l'ampliamento dei beni essenziali soggetti a scontistica Smac maggiorata, la regolamentazione necessaria per l'introduzione dell'Icee (e cioè l'accesso a prestazioni a regime agevolato e provvidenze erogate dallo Stato) l'elevazione da 130 a 170mila euro dell'ammontare dei mutui per la prima casa, con contributo dello Stato.

Ampio dibattito sull'emendamento di Rete per tassare i servizi delle compagnie di telefonia e tlc con una aliquota del 5% mensile sull'importo fatturato agli utenti. Il Segretario di Stato Gatti ne ha chiesto il ritiro, considerando che è in corso una trattativa con Telecom Italia San Marino. L'emendamento è stato respinto anche se dai banchi di maggioranza diversi consiglieri si erano dichiarati favorevoli. Con l'intesa raggiunta ieri sera è stato definito un nuovo ordine del giorno dei lavori della sessione che si chiuderà quindi, venerdì prossimo, con l'elezione dei Capitani Reggenti.

Il Pdcs ha indicato Filippo Tamagnini, al secondo mandato Reggenziale dopo quello del semestre aprile-ottobre 2011. Domani Motus Liberi ha invece designato alla Suprema Magistratura il consigliere Gaetano Troina.

