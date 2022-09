L'Italia al voto, 11.500 gli aventi diritto a San Marino

51 milioni di italiani chiamati al voto, per 2,6 sarà la prima volta. All'estero chiamati al voto in 4,7 milioni, poco più di 11 mila gli aventi diritto a San Marino. Una tornata elettorale per il Titano caratterizzata dall'opportunità, insperata alla luce del taglio dei parlamentari, di eleggere un deputato alla Camera nella circoscrizione Estero Europa: tra i candidati anche Elia Rossi, italo-sammarinese e sindaco di Monte Grimano per il centrodestra e Diego Renzi, già Presidente Comites e residente a San Marino (Movimento 5 Stelle). Per chi ha votato per corrispondenza giovedì è stato l'ultimo giorno utile. In Emilia-Romagna sono 404 i candidati in corsa per uno dei 43 seggi di Camera e Senato: mediamente circa un terzo degli aspiranti parlamentari è ‘pluricandidato’, cioè corre sia per la quota maggioritaria che per quella proporzionale: le ‘candidature totali’ diventato cosi 517. Tra i candidati, 79 sono (o sono stati) amministratori locali Ne sono un esempio. nelle sfide principali dell'Emilia Romagna, l'ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi (PD) e l'ex sindaco di Cattolica, Mariano Gennari (5 Stelle) ,o già parlamentari, come il caso di Jacopo Morrone, tanto per rimanere nel duello diretto per la Camera, collegio Rimini. Chi si recherà alle urne riceverà due schede: una di colore giallo per per il Senato dove per la prima volta potranno votare anche i 18enni (mentre in precedenza l’età minima era di 25 anni) e una di colore rosa per la Camera.