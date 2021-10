l'Italia al voto con le amministrative. Oggi giornata del silenzio. Sarà mini test politico Tra i comuni al voto anche la vicina Rimini. Facciamo un focus in particolare sulle regioni che confinano con San Marino.

Sono oltre 12 milioni gli italiani chiamati alle urne per eleggere i sindaci in 1.192 Comuni: il più piccolo è Morterone, in provincia di Lecco, con 27 elettori, al più grande, Roma con 2.359.250 elettori. Si vota anche nelle due Regioni che confinano con la Repubblica di San Marino: in Emilia-Romagna con sistema elettorale maggioritario a doppio turno in tre capoluoghi di Provincia: Bologna, Ravenna e Rimini ed in altri 6 comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti tra i quali Cesenatico e Cattolica. Tra gli altri 39 con meno di 15 mila abitanti ricordiamo Bertinoro, Gatteo e Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì Cesena; in quella di Rimini: Montescudo-Montecolombo, Novafeltria, Pennabilli ed anche Sassofeltrio, comune che è passato recentemente, dopo lungo e tortuoso iter, nella Regione Emilia-Romagna e che quindi esprimerà il suo sindaco per la prima volta nel distretto elettorale romagnola. Regione Marche i comuni che andranno voto sono 28, tra questi anche il vicino comune di Mercatino Conca. Seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% più uno) nei comuni in cui si vota a sistema elettorale maggioritario a doppio turno si andrà al ballottaggio, previsto domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

