L'Italia punta su spazio e mare per rilanciare l'economia industriale

Costruire il futuro dell'Italia su spazio e mare, annuncia il ministro Adolfo Urso che da tempo ha lanciato l'idea di costruire il futuro industriale del Paese in questi due comparti. Se ne è parlato al convegno organizzato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal titolo “Space & Blue, Forum 2023 dell'economia dello spazio e del mare”, presente anche il ministro Nello Musumeci. Invitato a partecipare in qualità di relatore, anche il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi, che a San Marino ha concluso il suo primo evento proprio sulla space economy, cui aveva preso parte il vice ministro Valentini. San Marino può dunque inserirsi a pieno titolo nei nuovi programmi del ministero, Urso ha ricordato che anche in questa manovra di bilancio il governo ha previsto due collegati su space e blue economy, “per consentire alle imprese italiane – ha detto – di partecipare da protagoniste alla conquista di spazio e oceani”. Anche sul Pnrr, ha assicurato, “il nostro dicastero ha fatto la sua parte, centrando tutti gli obiettivi di quest'anno”.

Nel video l'intervista a Fabio Righi, Segretario di Stato all'Industria

