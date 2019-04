L'opposizione ad Adesso.sm: "Il livore contro Gatti conferma che nulla è a posto"

"Il livore con cui Adesso.sm controbatte alle precisazioni del Consigliere Marco Gatti - il quale ribadisce che l’inclusione di San Marino nella lista di 12 Stati sotto stretta osservazione del Gruppo di Monitoraggio del Consiglio d’Europa, significa che NULLA è a posto - conferma le nostre preoccupazioni e non aggiunge efficacia e credibilità alle argomentazioni portate". Così PDCS, PSD, PS e Dim che in una nota ribadiscono che anche le opposizioni gioirebbero se - scrovono - a San Marino, giustizia e diritto trionfassero, ma ci è impossibile farlo - continuano - di fronte alla prepotenza con cui si aggirano le leggi o quando esse vengono cambiate solo per un breve tempo, quello necessario per legittimare - concludono - comportamenti o decisioni che le norme in vigore non consentirebbero".