CONSIGLIO GRANDE E GENERALE L'opposizione chiede trasparenza sul prestito ponte, Zonzini (Rete) accende il dibattito su depenalizzazione di aborto e cannabis Cominciata la prima sessione consigliare del 2021. In avvio di lavori, l'attualità politica. Sds Belluzzi: Intensificare rapporto con Europa e col circondario per intercettare risorse del 'recovery fund' e non restare indietro

Si torna in aula alle 14.30, dopo la sospensione dei lavori per la pausa pranzo, con gli ultimi interventi del comma comunicazioni, che ha registrato numerose cancellazioni dall'elenco rispetto ai 58 iscritti iniziali. Dai membri di opposizione di Libera ed RF nuovo appello alla trasparenza sul prestito ponte ma anche sul cronoprogramma di Governo, qualora fosse stato delineato nel vertice dei giorni scorsi con la maggioranza. Il Segretario Belluzzi, citando il recovery fund, ha invitato a riflettere sul rapporto con l'Europa, con l'associazione come prima opzione ma senza scartare altri scenari e invitando a fare sistema col circondario, per poter accedere insieme alle risorse che metterà in campo Bruxelles e non rimanere indietro.

Il consigliere di Rete Zonzini ha esortato ad un maggior ascolto della società civile, prendendo ad esempio le recenti istanze dell'Unione Donne Sammarinesi, che intenderebbero proporre un referendum per la depenalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, e di “Cannabis For Future San Marino” sulla depenalizzazione e regolamentazione della cannabis. Negli interventi successivi, pro e contro anche trasversali alle logiche di maggioranza e opposizione, su entrambi i temi, fermo restando – sul tema aborto – il parere storicamente contrario dell'area politica del cattolicesimo democratico.



