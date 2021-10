1 OTTOBRE L'Oratore ufficiale a Palazzo: Reggenza, "Con la Slovenia amicizia granitica" A Palazzo Begni l'incontro con il Segretario Beccari

Il primo ottobre la cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti, con una vigilia caratterizzata dall'udienza a Palazzo Pubblico dell'Oratore Ufficiale, Alojz Kovšca, Presidente del Consiglio di stato della Repubblica di Slovenia; che ricopre al momento la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini hanno definito quella tra i due Paesi una "Amicizia granitica". Nel corso dell'udienza è stato letto anche il saluto giunto dal presidente italiano Sergio Mattarella. In precedenza, a Palazzo Begni, l'incontro del politico sloveno con il Segretario agli Esteri Luca Beccari per confrontarsi e approfondire i rapporti bilaterali tra i due Stati.

"Con la Slovenia potremo collaborare su diversi progetti di sviluppo - ha detto Beccari. "È un giorno molto importante per entrambi gli stati - ha sottolineato Alojz Kovšca - per voi domani ci sarà l’insediamento dei nuovi Capitani Reggenti mentre io sono stato inviato qui dalla Repubblica di Slovenia per mostrare la gande importanza che ricopre San Marino per la Slovenia, con le sue tradizioni, usi e costumi. Sono anche qui a dire - ha aggiunto Kovšca - che la Slovenia sostiene il processo di associazione di San Marino all’UE".

Nel video Alojz Kovšca, Presidente del Consiglio di stato della Repubblica di Slovenia

