L'Oratore Ufficiale Alain Berset: "Dialogo e relazioni pacifiche prevalgano sulla forza"

Di nazionalità svizzera, dove ha ricoperto anche le massime cariche delle confederazione elvetica, Alain Berset è Segretario del Consiglio d'Europa da circa un anno e mezzo e nell'orazione ufficiale, letta in italiano, si è concentrato sul ruolo del diritto internazionale, sempre più spesso violato a discapito dell'uso della forza militare, come nel caso dell'aggressione russa all'Ucraina. “La Russia – ha detto - ha ridisegnato la nostra sicurezza attraverso la guerra. La Cina ridefinisce i rapporti di commercio, di industria e di dipendenza.

A ovest, gli Stati Uniti non sono più del tutto il partner prevedibile che molti europei pensavano di conoscere. E l’escalation attorno all’Iran ci ricorda brutalmente che nessuna crisi maggiore è mai davvero lontana per l’Europa. Né per la sua energia. Né per la sua economia. Né per la sua sicurezza”. Berset ha ringraziato San Marino per l'impegno, quale membro fondatore, nel registro dei danni per l'Ucraina istituito in seno al Consiglio d'Europa. A proposito del riarmo, in atto nei paesi europei “è necessario ed urgente” ha osservato Berset "ma la potenza militare protegge una democrazia solo se la democrazia è abbastanza forte da controllarla”.

Il Segretario del Consiglio d'Europa ha tessuto dunque l'elogio della lentezza, del tempo lungo e necessario per costruire soluzioni solide, equilibrate, condivise e durevoli nei prossimi decenni: "Questa Repubblica dimostra che una democrazia può durare proprio perché sa iscrivere il tempo nelle sue istituzioni"- In chiusura gli auguri rivolti ai nuovi Capitani Reggenti: “Auguro ai Capitani Reggenti un mandato fedele allo spirito di questa Repubblica. Al servizio di San Marino, delle sue istituzioni e del suo avvenire. E mi rallegro di continuare a lavorare con San Marino per un’Europa in cui il dialogo, la responsabilità e le relazioni pacifiche prevalgano sulla forza, sulla violenza, sulla brutalità e sull’impunità”.







