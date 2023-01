La bufera non ferma il ritorno del PSD

Oltre 200 aderenti alla serata organizzata dal PSD per il via ufficiale alla campagna di adesione sotto lo slogan “Progettiamo la Sinistra del Domani”. “Progetto e costruzione” le linee sulle quali il partito rilancia la propria azione chiamando vecchi e nuovi aderenti. Il Presidente Matteo Rossi e il Segretario Gerardo Giovagnoli hanno illustrato progetti politici e di sviluppo del PSD, mentre i Segretari di Stato Andrea Belluzzi e Federico Pedini Amati le rispettive attività di Governo e obiettivi futuri. Molte le iniziative in calendario nelle prossime settimane “per consolidare la base del partito che rappresenta la sinistra – scrive il PSD - e che si appresta a garantire ai propri aderenti un impegno importante, presente e futuro, basato su quei valori che da sempre ne contraddistinguono l’azione”.